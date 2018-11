DHB-Frauen mit abschließendem Sieg bei Vierländerturnier

Alicante (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben eine Woche vor EM-Beginn im Schlussakt der dreiteiligen Generalprobe doch noch Selbstvertrauen getankt. Das Team von Bundestrainer Henk Groener feierte am Sonntag beim Vierländerturnier in Alicante nach einem erfolgreichen Schlussspurt mit 28:27 (14:15) gegen Polen den ersten Sieg im dritten Spiel. Zuvor hatte Deutschland gegen Panamerikameister Brasilien (19:20) und Gastgeber Spanien (20:22) verloren.

Emily Bölk traf viermal gegen Polen © SID

Beste Werferin im deutschen Team war Frankreich-Legionärin Xenia Smits (Metz) mit fünf Toren. Jeweils viermal trafen Emily Bölk und Alicia Stolle (beide Thüringer HC), die in der Schlussminute auch den Siegtreffer markierte.

Für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) steht am 1. Dezember das erste EM-Spiel gegen Titelverteidiger Norwegen an. Die Mannschaft wird noch bis Mittwoch in Spanien bleiben, reist dann über Paris in den EM-Spielort Brest an der Atlantikküste. Nach dem Auftakt gegen Norwegen sind in der schwierigen Gruppe D Rumänien (3. Dezember, 18.00 Uhr) und Tschechien (5. Dezember, 18.00 Uhr) die weiteren Gegner.

Der Europameister qualifiziert sich direkt für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Die drei Medaillengewinner lösen zudem das Ticket für die WM 2019 in Japan. Zudem ist die EM-Platzierung entscheidend für die neun WM-Play-offs, die am 15. Dezember in Paris ausgelost und im Juni 2019 ausgespielt werden.