DHB-Frauen verlieren auch ihr zweites EM-Vorbereitungsspiel

Alicante (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben eine Woche vor dem EM-Start auch ihr zweites Vorbereitungsspiel verloren. Das Team von Bundestrainer Henk Groener unterlag am Samstag beim Vierländerturnier in Alicante gegen Gastgeber Spanien 20:22 (11:11). Einen Tag zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) gegen Panamerikameister Brasilien eine Niederlage kassiert (19:20).

Sah eine Niederlage seiner Damen: Bundestrainer Groener © SID

Bis zum ersten EM-Spiel gegen Titelverteidiger Norwegen bleibt Deutschland nur noch die Partie am Sonntag gegen Polen (18.00 Uhr/Sportdeutschland.tv), um Selbstvertrauen für das Turnier in Frankreich zu sammeln. Die Polinnen setzten sich am Samstag gegen Brasilien mit 32:26 durch.

Die deutsche Mannschaft wird nach dem Vierländerturnier noch bis Mittwoch in Spanien bleiben, reist dann über Paris in den EM-Spielort Brest an der Atlantikküste. Nach dem Auftakt gegen Norwegen sind in der schwierigen Gruppe D Rumänien (3. Dezember, 18.00 Uhr) und Tschechien (5. Dezember, 18.00 Uhr) die weiteren Gegner.