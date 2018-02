DHB-Pokal: Bietigheim trifft im Halbfinale auf Metzingen

Bietigheim-Bissingen (SID) - Im DHB-Pokal der Frauen kommt es im Halbfinale zum Topspiel zwischen der SG BBM Bietigheim und dem Vorjahresfinalisten TuS Metzingen. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend im Anschluss an das Spiel in der Handball-Bundesliga zwischen den beiden Mannschaften. In dem Verfolgerduell setzte sich Bietigheim knapp mit 26:25 (12:12) durch und liegt nun zwei Punkte hinter Spitzenreiter Thüringer HC.

Metzingen trifft auch auf HC Lada aus Russland © SID

Die Begegnungen im Halbfinale im Überblick (19. und 20. Mai 2018):

HSG Bad Wildungen Vipers - VfL Oldenburg

SG BBM Bietigheim - TuS Metzingen