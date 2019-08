DHB-Pokal: Hens und Rose losen Achtelfinale aus

Köln (SID) - Ex-Weltmeister Pascal Hens und Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach losen das DHB-Pokal-Achtelfinale aus. Das gab die Handball-Bundesliga (HBL) am Montag bekannt. Die Auslosung für die Spiele am 1./2. Oktober erfolgt im Anschluss an den Supercup zwischen dem deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt und Pokalsieger THW Kiel am Mittwoch in Düsseldorf (19.30 Uhr/Sky Sport News HD).