DHB-Pokal: Kiel und Flensburg vor Achtelfinaleinzug

Köln (SID) - Titelverteidiger THW Kiel und der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt stehen vor dem Einzug ins Achtelfinale des DHB-Pokals. Kiel wurde seiner Favoritenrolle beim 43:23 (19:13) gegen den Drittligisten GSV Eintracht Baunatal gerecht. Im Finale des Vierer-Turniers in Baunatal trifft der deutsche Rekordmeister am Sonntag auf den Zweitligisten TV Emsdetten. Der Sieger zieht in die Runde der letzten 16 ein.

Pekeler steht mit dem THW Kiel kurz vor dem Achtelfinale © SID

Flensburg behielt in Lübeck gegen den Drittligisten Mecklenburger Stiere Schwerin mit 35:24 (18:12) die Oberhand. Flensburg spielt am Sonntag entweder gegen Gastgeber VfL Lübeck-Schwartau oder Altmeister VfL Gummersbach.

Das Achtelfinale wird am Mittwoch nach dem Supercup zwischen Kiel und Flensburg in Düsseldorf ausgelost.