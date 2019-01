DHB-Pokal der Frauen: Meister Thüringer HC gegen Metzingen

Bietigheim-Bissingen (SID) - Der deutsche Frauenhandball-Meister Thüringer HC trifft im Pokal-Halbfinale auf die TuS Metzingen. Die SG BBM Bietigheim kämpft gegen den SV Union Halle-Neustadt um den Einzug ins Endspiel. Dies ergab die Auslosung am Mittwochabend. Das Final-Four-Turnier findet am 25. und 26. Mai in Stuttgart statt.