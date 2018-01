DHB-Team startet Vorbereitung auf die Heim-WM gegen Serbien

Köln (SID) - Kurz nach der laufenden Europameisterschaft in Kroatien richtet der Deutsche Handballbund (DHB) den Fokus bereits auf die Heim-WM 2019. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, wird die Nationalmannschaft am 4. April in Leipzig und am 7. April in Dortmund gegen Serbien mit der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark beginnen.

Nach der EM ist vor der WM für Groetzki und das DHB-Team © SID

"Wir spüren aktuell in Zagreb eine großartige Unterstützung unserer Fans", sagte DHB-Vorstandsmitglied Axel Kromer: "In Leipzig und Dortmund werden diese in noch größerer Zahl die Möglichkeit haben, die Bad Boys anzufeuern. Wir freuen uns sehr auf dieses reizvolle Doppel-Länderspiel gegen Serbien."

Im Juni tritt die Nationalmannschaft zu einer Japan-Reise an und wird dort zweimal gegen das neue Team des früheren Bundestrainers Dagur Sigurdsson testen.