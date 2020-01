DHB-Team trifft nach EM erneut auf die Niederlande

Magdeburg (SID) - Die deutschen Handballer treffen in ihrem ersten Länderspiel nach der derzeit laufenden EM auf die Niederlande. Die Begegnung findet am 13. März in Magdeburg statt. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch bekannt.

Das DHB-Team trifft nach der EM auf die Niederlande © SID

"Die Niederlande haben mit ihren Männern große Fortschritte gemacht. Das haben wir im Auftaktspiel der EURO erfahren", sagte Axel Kromer, Vorstand Sport des DHB. Bei der EM hatte das deutsche Team im ersten Spiel 34:23 gegen die Niederländer gewonnen. Das Ergebnis wurde allerdings erst in der Schlussphase deutlich.