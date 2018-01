DHB-Team zum EM-Hauptrundenauftakt Wettfavorit gegen Tschechien

Gibraltar (SID) - Die deutschen Handballer gelten trotz der durchwachsenen Gruppenphase bei der EM in Kroatien beim Hauptrundenauftakt gegen Tschechien am Freitagabend (18.15 Uhr, ZDF) als klarer Favorit. Der Sportwettenanbieter bwin zahlt bei einem Erfolg der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop in Varazdin nur das 1,19-Fache des Einsatzes zurück. Für einen Sieg der Tschechen steht die Quote bei 6,25.

Sportwettanbieter bwin: Deutschland klarer Favorit © SID

Auch das erneute EM-Gold hält bwin nicht für ausgeschlossen. Bei einem erneuten Triumph zahlt der Anbieter das 7,00-Fache des Einsatzes zurück. Im Kampf um den Titel werden nur Weltmeister Frankreich (3,00) und Olympiasieger Dänemark (4,00) stärker eingeschätzt.