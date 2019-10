DHB-Testspiele: Handballer siegen in Kroatien - Frauen nur remis

Hamburg (SID) - Die deutschen Handballer haben ihr erstes von zwei Testspielen gegen Kroatien gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop besiegte den zweimaligen Olympiasieger in Zagreb mit 26:25 (13:12) und tankte frisches Selbstvertrauen für die Europameisterschaft im Januar.

Testspielsieg für Christian Prokop und die DHB-Auswahl © SID

78 Tage vor dem EM-Auftakt gegen die Niederlande zeigte der WM-Vierte eine ansprechende Leistung und hatte in Rechtsaußen Tobias Reichmann (fünf Tore) seinen besten Werfer. Kapitän Uwe Gensheimer und Rückkehrer Julius Kühn trafen je vier Mal. Am Samstag trifft das DHB-Team im Rahmen des Tag des Handballs in Hannover erneut auf den WM-Sechsten Kroatien.

Die deutschen Frauen kassierten auf dem Weg zu ihrer WM unterdessen einen Dämpfer. 38 Tage vor dem Turnierstart kam die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener gegen die international zweitklassigen Kroatinnen nicht über ein 21:21 (12:11) hinaus und hat mit Blick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in Japan (30. November bis 16. Dezember) noch viel Luft nach oben.

Beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war vor 2000 Zuschauern Rückraumspielerin Emily Bölk mit fünf Treffern.