DJB gibt Aufgebot für Judo-WM bekannt

Köln (SID) - Angeführt vom WM-Dritten Alexander Wieczerzak (Wiesbaden) gehen jeweils neun Männer und Frauen bei den Weltmeisterschaften in Tokio (25. August bis 1. September 2019) an den Start. Das gab der Deutsche Judo-Bund (DJB) am Dienstag bekannt.

Alexander Wieczerzak führt das deutsche Aufgebot an © SID

Die Bundestrainer Claudiu Pusa (Frauen) und Richard Trautmann (Männer) setzen auf ein bewährtes Team. Aus der WM-Mannschaft von 2018 in Baku sind fünf Frauen dabei, bei den Männern ist das komplette WM-Team aus dem Vorjahr in Japans Hauptstadt am Start. Vom 11. bis 18. August bereitet sich das deutsche Team im Trainingszentrum in Kienbaum auf die WM vor. - Das Aufgebot des DJB für die WM in Tokio:

Männer:

bis 60 kg: Moritz Plafky (Hennef)

bis 66 kg: Sebastian Seidl (Abensberg)

bis 73 kg: Anthony Zingg (Leverkusen), Igor Wandtke (Hannover)

bis 81 kg: Dominic Ressel (Kronshagen), Alexander Wieczerzak (Wiesbaden)

bis 90 kg: Eduard Trippel (Rüsselsheim)

bis 100 kg: Karl-Richard Frey (Leverkusen)

über 100 kg: Johannes Frey (Düsseldorf)

Frauen:

bis 48 kg: Katharina Menz (Backnang)

bis 57 kg: Theresa Stoll (Großhadern), Pauline Starke (Hannover)

bis 63 kg: Martyna Trajdos (Eimsbüttel)

bis 70 kg: Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde), Laura Vargas Koch (Berlin)

bis 78 kg: Anna Maria Wagner (Ravensburg), Luise Malzahn (Halle)

über 78 kg: Jasmin Külbs (Zweibrücken)