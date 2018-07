DLV-Präsident kritisiert Infrastruktur im Spitzensport

Stuttgart (SID) - Präsident Jürgen Kessing vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) hat die Infrastruktur für den Spitzensport in Deutschland bemängelt. "In anderen Ländern wird der Sport vom Staat zentral gesteuert. Wir hingegen haben den Föderalismus und verzetteln uns", sagte Kessing den Stuttgarter Zeitungen und nannte ein Beispiel: "Über die Zukunft des Olympiastadions entscheidet der Berliner Senat. Dabei wäre es nach meinem Dafürhalten eine nationale Frage."

Kessing bemängelt Infrastruktur für den Spitzensport © SID

Es gibt Diskussionen, dass das Berliner Olympiastadion, Austragungsort der Leichtathletik-EM vom 6. bis 12. August, seine blaue Laufbahn verliert, damit Fußball-Bundesligist Hertha BSC auch in Zukunft seine Heimspiele dort austrägt. "Das wäre das Ende der internationalen Leichtathletik in Deutschland", prophezeit Kessing: "Wir werden als DLV alles unternehmen, um das zu verhindern."

In Deutschland kommen nur das Berliner Olympiastadion, wo 2009 die Weltmeisterschaften stattfanden, und die Arena in Nürnberg für internationale Leichtathletik-Wettkämpfe infrage. Doch auch andere Sportarten hätten große Probleme in Sachen Infrastruktur, so Kessing: "Wo sollten denn die Schwimmer eine WM austragen?"