DM der Reiter in Balve auf September verschoben

Köln (SID) - Die deutschen Meisterschaften der Spring- und Dressurreiter auf der Anlage von Schloss Wocklum in Balve sind angesichts der Coronakrise vom Mai in den September verschoben worden. "Was uns gestern noch richtig und wichtig erschien, ist heute angesichts der momentanen Entwicklung völlig relativiert und gar in der Bedeutungslosigkeit verschwunden", heißt es in dem Statement der Veranstalter: "Verzicht ist die beste Maßnahme, um achtsam miteinander umzugehen."

Die DM der Spring- und Dressurreiter wird verschoben © SID

Balve ist alljährlich Schauplatz der deutschen Meisterschaften. Der Dressur-Equipe von Bundestrainerin Monica Theodorescu dient das Turnier stets als erste offizielle Sichtung vor dem jeweiligen Großereignis des Jahres (EM, WM, Olympia).

Ob der CHIO Aachen am vorgesehenen Termin Ende Mai/Anfang Juni stattfinden kann, ist derzeit fraglich.