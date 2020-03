DM der Ringer auf unbestimmte Zeit verschoben

Köln (SID) - Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) hat seine deutschen Meisterschaften bei den Männern, Frauen, Junioren und in den Jugend- und Schülerklassen wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. "Inwieweit die Titelkämpfe 2020 zu einem späteren Termin nachgeholt werden können, kann zur Zeit niemand abschätzen", teilte der Verband auf seiner Homepage mit.

Die deutsche Meisterschaft im Ringen wurde verschoben © SID

Ob der Grand Prix in Dortmund (20./21. Juni) wie geplant stattfinden kann, will der DRB in Abstimmung mit dem Weltverband bis zum 10. April entscheiden.