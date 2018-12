DOH und Athleten Deutschland erörtern Kooperation

Berlin (SID) - Der Doping-Opfer-Hilfeverein (DOH) will in Zukunft neue Wege gehen und denkt auch über eine Zusammenlegung mit dem Verein Athleten Deutschland nach. "Ich würde jetzt mal zunächst über eine Kooperation reden. Ob am Ende eine Zusammenlegung herauskommt, muss man sehen", sagte der Sportrechtsexperte Michael Lehner, der am Donnerstag in Berlin zum neuen Vorsitzenden des DOH gewählt wurde.

Max Hartung will sich mit dem DOH austauschen © SID

Max Hartung, Vorsitzender des Vereins Athleten Deutschland, wollte nicht unbedingt von einer Zusammenlegung sprechen. "Wir wollen uns auf jeden Fall austauschen und besprechen, ob es gemeinsame Felder gibt", sagte Hartung. Allerdings befinde sich sein Verein noch im Aufbau, müsse selbst noch seine Strukturen einrichten.

Der Doping-Opfer-Hilfeverein wurde 1999 gegründet und unterstützt Doping-Opfer des Sports und speziell des Zwangsdopings in der DDR. Der Verein Athleten Deutschland sieht sich als Anlaufstelle für deutsche Athleten und arbeitet mittlerweile unabhängig vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).