DOSB entsendet Team zu Europaspielen nach Minsk

Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat sich für eine Teilnahme deutscher Athleten an den 2. European Games in Minsk (21. bis 30. Juni) entschieden. "Ausschlaggebend für diese Entscheidung war, dass im Rahmen der Veranstaltung in der weißrussischen Hauptstadt in vielen Sportarten Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio ausgetragen werden und in anderen Sportarten diese Veranstaltung einen Saisonhöhepunkt 2019 darstellt", hieß es in einer Mitteilung des Verbandes, der voraussichtlich rund 150 Sportler entsenden will: "Der DOSB möchte damit all seinen Athletinnen und Athleten die Möglichkeit bieten, an diesen Wettkämpfen teilzunehmen."

Im vergangenen August hatte DOSB-Präsident Alfons Hörmann eine Teilnahme deutscher Sportler an dem Großereignis in dem autokratisch regierten Land offengelassen und sogar einen Boykott nicht ausgeschlossen. Die Menschenrechtslage unter dem seit Jahren an der Spitze stehenden Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko ist schlecht. Die erste Auflage der European Games fand 2015 in Baku/Aserbaidschan statt und war ebenfalls Gegenstand von Kritik.

Nach Angaben des DOSB werde sich das deutsche Team "in der Vorbereitung und vor Ort intensiv mit dem Gastgeberland auseinandersetzen." Dabei sollen auch Themen wie die Menschenrechtssituation, die gemeinsame Geschichte von Deutschen und Weißrussen sowie die geopolitische Lage eine zentrale Rolle spielen. Der DOSB werde sich eigenen Angaben zufolge von Experten des Auswärtigen Amts sowie von Nichtregierungsorganisationen beraten lassen.