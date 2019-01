DSV-Adler Eisenbichler großer Konkurrent von Favorit Kobayashi

Innsbruck (SID) - Für Sportwettenanbieter bwin hat Skispringer Markus Eisenbichler noch realistische Chancen auf den Sieg bei der 67. Vierschanzentournee. Falls der 27-Jährige nach Sven Hannawald (2001/02) der erste deutsche Gesamtsieger wird, zahlt bwin das 3,75-fache des Einsatzes zurück.

Hat noch Chancen auf den Gesamtsieg: Markus Eisenbichler © SID

Klarer Favorit nach zwei von vier Springen ist weiterhin Dominator Ryoyu Kobayashi. Ein Gesamtsieg des Japaners ist mit einer Quote von 1,30 notiert, ein Sieg beim dritten Springen am Freitag in Innsbruck bringt das 1,75-fache des Einsatzes. Ein Eisenbichler-Sieg auf dem Bergisel hat eine Quote von 4,25.