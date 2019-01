DSV-Quartett führt nach dem ersten Durchgang in Zakopane

Zakopane (SID) - Die deutschen Skispringer haben beim zweiten Teamwettbewerb der WM-Saison den Sieg vor Augen. Die DSV-Adler um den Vierschanzentournee-Zweiten Markus Eisenbichler führen im polnischen Zakopane zur Halbzeit mit 583,9 Punkten vor Österreich (574,9) und gehen mit umgerechnet fünf Metern Vorsprung in den entscheidenden Durchgang. Dritter ist Norwegen (560,0) vor Gastgeber Polen (552,7). Japan um Weltcup-Dominator Ryoyu Kobayashi liegt nur auf Platz sechs (515,6).

Die DSV-Adler um Eisenbichler führen in Zakopane © SID

Karl Geiger (Oberstdorf) mit 137,0 m und Eisenbichler (Siegsdorf) mit 138,5 m legten stark für das deutsche Quartett vor. David Siegel (Baiersbronn) überzeugte bei seinem Team-Debüt im Weltcup mit 135,0 m, der Tournee-Dritte Stephan Leyhe (Willingen) büßte mit 131,0 m ein wenig vom komfortablen Vorsprung ein.

Richard Freitag (Aue) wurde von Bundestrainer Werner Schuster nicht für den Teamwettbewerb nominiert. Damit verpasste der Sachse erstmals seit dem 1. März 2014 in Lahti ein Mannschaftsspringen im Weltcup.

Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) verzichtet nach zuletzt schwachen Ergebnissen auf die Wettkämpfe in Polen und steigt nach Trainingseinheiten in der Heimat erst am folgenden Wochenende in Sapporo/Japan wieder in den Weltcup ein.