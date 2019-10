DSV-Vize Brinkmann fordert Umdenken: "Waren zu leistungssportlich orientiert"

Köln (SID) - Vize-Präsident Uwe Brinkmann fordert ein Umdenken im Deutschen Schwimm-Verband (DSV). "Wir waren viel zu sehr leistungssportlich orientiert, wir müssen viel mehr andere Angebote machen", sagte Brinkmann im Deutschlandfunk: "Es gibt große gesellschaftliche Themen wie Umwelt, Gerechtigkeit und Bildung, aus denen sich ein Verband wie der DSV nicht heraushalten kann."

DSV: Schwimmenlernen möglich machen © SID

Laut Brinkmann, der den Verband in Ermangelung eines Präsidenten an der Seite von Wolfgang Hain noch bis Herbst 2020 führt, müsse sich der DSV professionell aufstellen und helfen, jedem Kind das Schwimmenlernen möglich zu machen. Erst nach den Olympischen Spielen in Tokio wählt der DSV einen neuen Präsidenten. Die geplante Wahl auf der Mitgliederversammlung am Donnerstag in Kassel war verschoben worden.