DSV mit 16 Aktiven zur Alpin-WM in Are

Åre (SID) - Viktoria Rebensburg, Felix Neureuther und Josef Ferstl führen das 16-köpfige Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für die alpine Ski-WM in Are/Schweden (5. bis 17. Februar) an. Rebensburg, Riesenslalom-Olympiasiegerin 2010, hat beim Super-G am Dienstag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) die erste Medaillenchance.

Viktoria Rebensburg startet am Dienstag in die WM © SID

Dem Aufgebot gehören sieben Frauen und neun Männer an. Auf Medaillen dürfen neben Rebensburg, die im Riesenslalom zum erweiterten Favoritenkreis zählt, Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl im Super-G und Felix Neureuther im Slalom hoffen. Stefan Luitz wird in Schweden nach einer Schulterluxation sein Comeback geben.

Bei den vergangenen Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz/Schweiz war der DSV mit 13 Startern vertreten - sechs Frauen und sieben Männer. Neureuther holte damals mit Bronze im Slalom die einzige Medaille für den DSV.

Acht Mitglieder des Aufgebots haben die Nominierungskriterien des Verbandes (einmal unter den ersten Acht oder zweimal unter den ersten 15 im Weltcup) nicht erfüllt. Der DSV hat die Norm aber bereits in der Vergangenheit aus perspektivischen Gründen aufgeweicht. Für Are betrifft dies Meike Pfister, Marlene Schmotz, Manuel Schmid, Dominik Schwaiger Dominik Stehle, Alexander Schmid, Linus Straßer und Anton Tremmel.

Straßer und Tremmel können sich bei den Männern mit guten Trainingsleistungen für einen Einsatz im Team-Event anbieten. - Das DSV-Aufgebot für die alpine Ski-WM in Are:

Frauen:

Lena Dürr (Germering/27) - 1 Weltcupsieg, mögliche Disziplinen: Riesenslalom, Slalom, Kombination, Team

Christina Geiger (Oberstdorf/28) - kein Weltcupsieg, Disziplinen: Slalom, Team

Meike Pfister (Krumbach/22) - kein Weltcupsieg, Disziplinen: Abfahrt, Super-G

Viktoria Rebensburg (Kreuth/29) - Olympiasiegerin 2010, Olympiadritte 2014 und WM-Zweite 2015 im Riesenslalom, 16 Weltcupsiege, Disziplinen: Abfahrt, Super-G, Team, Riesenslalom

Marlene Schmotz (Leitzachtal/24) - kein Weltcupsieg, Disziplin: Riesenslalom, Slalom

Kira Weidle (Starnberg/22) - kein Weltcupsieg, Disziplinen: Abfahrt, Super-G, Kombination

Michaela Wenig (Lenggries/26) - kein Weltcupsieg, Disziplinen: Abfahrt, Super-G

Männer:

Josef Ferstl (Hammer/30) - zwei Weltcupsiege, Disziplinen: Abfahrt, Super-G, Kombination

Stefan Luitz (Bolsterlang/26) - kein Weltcupsieg, Disziplinen: Riesenslalom, Slalom, Team

Felix Neureuther (Partenkirchen/34) - WM-Zweiter 2013, WM-Dritter 2015 und 2017 im Slalom, Weltmeister 2005 und WM-Dritter 2013 Team, 13 Weltcupsiege, Disziplinen: Riesenslalom, Slalom, Team

Dominik Stehle (Obermaiselstein/32) - kein Weltcupsieg, Disziplinen: Riesenslalom, Slalom

Linus Straßer (München/26) - 1 Weltcupsieg, Disziplinen: Kombination, Team

Alexander Schmid (Fischen/24) - kein Weltcupsieg, Disziplinen: Riesenslalom, Slalom

Manuel Schmid (Fischen/25) - kein Weltcupsieg, Disziplinen: Abfahrt, Super-G

Dominik Schwaiger (Königssee/27) - kein Weltcupsieg, Disziplin: Abfahrt, Super-G

Anton Tremmel (Rottach-Egern/24) - kein Weltcupsieg, Disziplin: Team, Slalom