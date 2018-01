DSV mit neun Aktiven zur alpinen Junioren-WM

München (SID) - Aufgrund zahlreicher Verletzungen wird der Deutsche Skiverband (DSV) bei den alpinen Junioren-Weltmeisterschaften in Davos (30. Januar bis 8. Februar) nur mit neun Aktiven an den Start gehen. Zu den Wettkämpfen im vergangenen Jahr in Are/Schweden waren noch 15 deutsche Teilnehmer gefahren - sie hatten zwei Bronzemedaillen gewonnen.

Junioren-WM: Hilzinger gewann 2016 Silber im Slalom © SID

Zum Aufgebot gehören unter anderem die auch für Olympia nominierte Jessica Hilzinger (Oberstdorf) sowie Katrin Hirtl-Stanggaßinger (Königssee), die bereits 2016 Silber im Slalom gewonen hatte. Das Aufgebot des DSV:

Frauen: Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf), Katrin Hirtl-Stanggaßinger (WSV Königssee), Julia Mutschlechner (SC Partenkirchen)

Männer: Christoph Brence (SV Bruckmühl), Anton Grammel (TV Kressbronn), Fabian Gratz (TSV Altenau), Fabian Himmelsbach (SC Sonthofen), Adrian Meisen (SC Garmisch), Nikolaus Pföderl (SC Lenggries).