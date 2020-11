DSV mit sieben Athletinnen nach Levi

München (SID) - Der Deutsche Skiverband (DSV) schickt sieben Athletinnen um Lena Dürr und Rückkehrerin Marlene Schmotz zum Weltcup ins finnische Levi. Schmotz (Leitzachtal) gehört erstmals nach ihrem Kreuzbandriss vom Januar wieder zum Aufgebot. Nördlich des Polarkreises nimmt die WM-Saison nach dem Start in Sölden Mitte Oktober richtig Fahrt auf, am Samstag und Sonntag findet dort je ein Frauen-Slalom statt.

Teamleaderin Dürr soll sich in den Top 10 etablieren © SID

Cheftrainer Jürgen Graller sieht vor allem Teamleaderin Dürr (Germering) in der Pflicht. Die 29-Jährige müsse sich in diesem Winter in den Top 10 etablieren, forderte er. Von Schmotz, Jessica Hilzinger (Oberstdorf) oder Marina Wallner (Inzell) erwartet er den Sprung in die erweiterte Weltspitze. Nachwuchsfahrerinnen wie Martina Ostler oder Debütantin Luisa Mangold (beide Garmisch) sollten zunächst "die Scheu vor dem Weltcup verlieren". Zudem ist Andrea Filser (Wildsteig) am Start.

Dürr meinte, angesichts der Coronalage sei aktuell "immer" ein mulmiges Gefühl dabei, betonte aber: "Wir sind durch die Bank gut drauf, alle Mädels, und können eine gute Leistung abrufen." Schmotz bestätigte dies. Ihr Knie mache keine Schwierigkeiten mehr, sie könne "ohne Probleme drauflos stürmen".