DSV nominiert Lesser für Biathlon-WM

München (SID) - Ex-Weltmeister Erik Lesser hat sich doch noch durch die Hintertür die Teilnahme an der Biathlon-WM in Antholz gesichert. Der Deutsche Skiverband (DSV) nominierte den 31-Jährigen aus Frankenhain trotz fehlender sportlicher Qualifikation für den Saisonhöhepunkt in Südtirol vom 13. bis 23. Februar. Lesser erfüllte im letzten Weltcup vor den Titelkämpfen mit Platz 14 im abschließenden Massenstart in Pokljuka nur die halbe WM-Norm.

Darf sich über eine WM-Nominierung freuen: Erik Lesser © SID

Insgesamt nominierte der Verband fünf Frauen um Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann und Franziska Preuß sowie sechs Männer um Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer und Benedikt Doll für die WM. Bei den Frauen sind in Janina Hettich und Karolin Horchler zwei Athletinnen dabei, die auch die DSV-Vorgaben nicht erreicht haben. Um jedoch eine Staffel zu stellen, musste der Verband die Kriterien aufweichen.

Nicht dabei im deutschen Aufgebot ist wie angekündet der ehemalige Weltmeister Simon Schempp, der wegen Formschwäche zuletzt auch nicht im Weltcup gestartet war. Zudem fehlt Franziska Hildebrand, die in diesem Winter ebenfalls nicht an frühere Leistungen anknüpfen konnte und zuletzt im zweitklassigen IBU-Cup eingesetzt wurde.

Das deutsche Aufgebot für die WM in Antholz:

Frauen: Denise Herrmann (WSV Erzgebirge Oberwiesenthal), Janina Hettich (SC Schönwald), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Karolin Horchler (WSV Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (SC Haag)

Männer: Benedikt Doll (SZ Breitnau), Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld)