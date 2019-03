DSV teilt mit: Dahlmeier startet im WM-Sprint

Östersund (SID) - Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) wird am Freitag im WM-Sprint von Östersund (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) starten. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstagabend mit, nachdem die 25-Jährige wegen leichter gesundheitlicher Probleme auf einen Einsatz in der Mixed-Staffel verzichtet hatte.

Startet im WM-Sprint: Laura Dahlmeier © SID

Neben der Doppel-Olympiasiegerin gehen Vanessa Hinz (Schliersee) und Denise Herrmann (Oberwiesenthal), die mit der Staffel Silber gewonnen hatten, sowie Franziska Preuß (Haag) und Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) an den Start.