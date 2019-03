DTB-Pokal: Auch deutsche B-Riege vor vorzeitigem Aus

Stuttgart (SID) - Die B-Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) steht beim DTB-Pokal in Stuttgart vor dem Aus. In der Team-Challenge erreichte das deutsche Quintett lediglich Rang vier des Zwischenklassements. Zwar erreichen sechs Teams den Endkampf am Sonntag (16.00 Uhr), doch im zweiten Qualifikationsdurchgang gehen weitere sechs Topriegen an die Geräte, darunter die deutsche A-Auswahl.

Herder rangiert mit der B-Riege aktuell auf Platz vier © SID

Bereits am Nachmittag hatten die deutschen Kunstturnerinnen die Qualifikation für das Finale am Samstag (17.00 Uhr) verpasst. Nach mehreren Patzern am Schwebebalken reichte es nur zum fünften Platz hinter Brasilien, Russland, Frankreich und den Niederlanden.