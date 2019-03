DTB-Pokal: Deutsche A-Riege erreicht Team-Finale

Stuttgart (SID) - Die A-Riege des Deutschen Turner-Bund (DTB) hat beim DTB-Pokal in der Team-Challenge das Finale am Sonntag (16.00 Uhr) erreicht. Dafür reichte den Gastgebern beim Weltcup-Turnier in Stuttgart in der Qualifikation ein vierter Platz hinter Russland, Japan und Brasilien. Die deutsche B-Mannschaft wurde Achte und schied aus.