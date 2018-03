DTB-Pokal: Deutsche Riege mit Rang drei problemlos ins Finale

Stuttgart (SID) - Die deutschen Turnerinnen haben sich zum Auftakt des DTB-Pokals in Stuttgart in der Team Challenge problemlos für das Finale am Samstag (17.00 Uhr) qualifiziert. Angeführt von der EM-Fünften Kim Bui aus Stuttgart belegte das Quintett im Vorkampf mit 152,25 Punkten den dritten Platz.

Kim Bui führte das DTB-Team souverän ins Finale © SID

An der Spitze zog Belgien mit 157,55 Zählern überlegen seine Kreise, gefolgt von Japan (152,55). Ebenso im Endkampf steht die Schweiz (150,85).

Durchaus achtbar schlug sich vor 4000 zumeist jugendlichen Zuschauern auch eine Baden-Württemberg-Auswahl. Vier Nachwuchsathletinnen, verstärkt durch Janine Berger aus Ulm, Olympiavierte 2012 in London beim Sprung, schnupperten phasenweise sogar an der Finalqualifikation, am Ende stand ein kaum erwarteter siebter Platz unter neun Mannschaften.

Bundestrainerin Ulla Koch kann bei der traditionsreichen Weltcupveranstaltung nicht auf alle deutschen Topturnerinnen zurückgreifen. Die terminlich stark belastete Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer (Chemnitz) ist in Stuttgart nicht am Start, es fehlen auch die verletzten Leistungsträgerinnen Tabea Alt aus Ludwigsburg sowie die Chemnitzerin Sophie Scheder, Olympia-Dritte von Rio 2016 am Stufenbarren.