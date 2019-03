DTB-Pokal in Stuttgart: Deutsche Turnerinnen verpassen Teamfinale

Stuttgart (SID) - Heimspiel verpatzt: Zum Auftakt des DTB-Pokals in Stuttgart sind die deutschen Kunstturnerinnen in der Team-Challenge zum ersten Mal überhaupt überraschend in der Qualifikation gescheitert. Nach einer Patzerserie am Schwebebalken reichte es für das Quintett des Deutschen Turner-Bundes (DTB) im Vorkampf nur zu Rang fünf.

Deutsche Kunstturnerinnen scheitern in der Qualifikation © SID

Mit 152,250 Punkten lagen die Gastgeberinnen hinter den Teams aus Brasilien (160,40), Russland (159,25), Frankreich (154,55) und den Niederlanden (153,35), die den Gesamtsieg im Finale am Samstag (17.00 Uhr) unter sich ausmachen.

"Das waren einfach zu viele Fehler. Aber es war ja eine junge Truppe, die wir langsam an das internationale Geschäft heranziehen wollen", sagte Cheftrainerin Ulla Koch, die auf zahlreiche routinierte Athletinnen verzichten musste.

So konzentrieren sich die deutsche Mehrkampf-Meisterin Elisabeth Seitz sowie ihre Stuttgarter Vereinskollegin Kim Bui in der Porsche-Arena auf den Weltcup-Wettbewerb am Sonntag (12.15 Uhr). Nicht für die Team-Challenge zur Verfügung stand auch die Chemnitzerin Sophie Scheder, Olympiadritte von Rio de Janeiro 2016, wegen einer schweren Bronchitis.

Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer konnte nach langer Verletzungspause in Stuttgart noch keine Führungsrolle einnehmen. Wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel verzichtete die Chemnitzerin sogar auf einen Start an ihrem Paradegerät.

"Ich kann noch nicht wirklich zufrieden sein und muss mich langsam an eine bessere Verfassung herantasten", sagte Schäfer. Die 22-Jährige soll bei den Europameisterschaften Mitte April im polnischen Stettin auf die internationale Turnbühne zurückkehren.