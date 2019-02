DTB-Pokal in Stuttgart mit Weltmeister Dalalojan

Stuttgart (SID) - Der russische Mehrkampf-Weltmeister Artur Dalalojan wird erstmals im DTB-Pokal in Stuttgart (15. bis 17. März) an die Geräte gehen. Der 22-Jährige, der derzeit zu den weltbesten Turnern gehört, ersetzt Teamkollege und Titelverteidiger David Beljawski beim Weltcup in der Porsche-Arena. Das gab der Veranstalter am Mittwoch bekannt.

Das Teilnehmerfeld ist damit so stark wie nie zuvor besetzt. Neben Dalalojan sind unter anderem Rekordweltmeisterin Simone Biles (USA) und Olympiasiegerin Alija Mustafina (Russland) in Stuttgart vertreten. Für den Deutschen Turner-Bund (DTB) starten die WM-Dritte Elisabeth Seitz (Stuttgart) und Routinier Marcel Nguyen (Unterhaching).