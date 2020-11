DTB-Präsident Hölzl fordert andere Wertschätzung für den Sport

Hamburg (SID) - Alfons Hölzl, Präsident des Deutschen Turner-Bundes (DTB), hat in Zeiten der Coronavirus-Pandemie einen höheren Stellenwert des Sports eingefordert. "Aktuell wird er zugesperrt wie Spielhallen und Bordelle, er verdient eine andere Wertschätzung. Sport ist nicht nur Spaßbetrieb, er ist Bestandteil unserer Bildung, er ist Kulturgut", sagte der 52-Jährige im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.

Hölzl fordert höheren Stellenwert für den Sport © SID

Aus seiner Sicht als Jurist, so Hölzl weiter, könne man sogar darüber diskutieren, ob der DTB rechtlich dagegen vorgehen sollte: "Dies ist aber nicht unser Ziel, weil wir die Maßnahmen akzeptieren. Wir kommen unserer gesellschaftlichen Verantwortung auch jetzt während des Lockdowns im November nach."

Ab Donnerstag will der zweitgrößte deutsche Sportfachverband in Düsseldorf seine nationalen Titelkämpfe in den olympischen Sportarten Kunstturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen austragen.