DTM: Abschiedsrennen für Ekström in Hockenheim

Hockenheim (SID) - Der zweimalige DTM-Champion Mattias Ekström darf sich nach 17 Jahren in der Tourenwagenserie gebührend vom Publikum verabschieden. Der 39 Jahre alte Schwede wird beim Saisonauftakt in Hockenheim am 5. und 6. Mai mit einem zusätzlichen Audi RS 5 DTM außer Konkurrenz starten.

Mattias Ekström bekommt ein Abschiedsrennen in der DTM © SID

"Vermutlich werde ich an diesem Wochenende mehr Autogramme schreiben als sonst in einer ganzen Saison", sagte Ekström: "Ich bin sicher, dass es auch in Hockenheim jede Menge Gänsehaut-Momente geben wird."

Ekström hatte Ende Januar seinen Ausstieg aus der DTM bekannt gegeben. Der Meister von 2004 und 2007 konzentriert sich in diesem Jahr auf das Engagement in der FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft mit seinem Team EKS Audi Sport. Seit 2013 war Ekström in beiden Serien gestartet, was immer wieder zu Terminkollisionen führte. 2016 gewann Ekström den Titel in der Rallycross-Weltmeisterschaft.