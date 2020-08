DTM-Auftakt: Rast holt Pole Position für Sonntagsrennen

Spa-Francorchamps (SID) - DTM-Champion Rene Rast startet von der Pole Position in das zweite Saisonrennen im belgischen Spa. Der Audi-Pilot sicherte sich im Qualifying am Sonntagvormittag souverän den ersten Startplatz vor seinen Markenkollegen Robin Frijns (Niederlande) und Nico Müller (Schweiz), der den Auftakt am Samstag gewonnen hatte.

Setzte sich im Qualifying durch: Rene Rast © SID

BMW zeigte sich im Vergleich zum Vortag leicht verbessert, bester Starter der Münchner ist um 13.30 Uhr (Sat.1) Sheldon van der Linde (Südafrika) als Vierter. Rast hatte am Samstag nur den fünften Platz geholt, weil er über die gesamte Renndauer aus zunächst ungeklärten Gründen mit zu starkem Reifenverschleiß kämpfte.

An diesem Wochenende nimmt eine Saison Fahrt auf, die wohl die letzte der DTM in ihrer jetzigen Form ist. Audi gab im April seinen Abschied zum Saisonende bekannt, damit bleibt als Hersteller vorerst nur noch BMW. Ob und wie es weitergeht, ist noch völlig unklar.

Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte der Saisonstart spät wie nie, bis November sind insgesamt 18 Rennen vorerst ohne Zuschauer geplant. Erstmals seit 2005 gehört die Traditionsstrecke in Spa wieder zum Kalender.