DTM: Fittipaldi ersetzt Audi-Pilot Green in Misano

Ingolstadt (SID) - Audi-Pilot Pietro Fittipaldi, Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi, geht beim nächsten DTM-Rennen am Wochenende in Misano/Italien nun doch an den Start. Der Brasilianer übernimmt den Audi des Briten Jamie Green, der wegen einer Blinddarmentzündung nicht dabei ist. Der 22-jährige Fittipaldi, der seine erste Saison in der DTM fährt, hatte seine Teilnahme ursprünglich wegen einer Terminüberschneidung abgesagt.

Ersetzt Julian Green in Misano: Pietro Fittipaldi © SID

"Für uns ist Pietro die beste Lösung. Er kennt das Auto und hat in seinen ersten beiden Einsätzen in der DTM starke Leistungen gezeigt", sagte Audi-Motorsportchef Dieter Gass. In den ersten beiden Rennen war Fittipaldi jeweils in die Punkte gefahren. Fittipaldis Auto übernimmt der italienische MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso, der in Misano einen Gaststart absolviert.