DTM: Mercedes-Pilot Paffett wieder auf der Pole Position

Zandvoort (SID) - Titelanwärter Gary Paffett (Großbritannien) hat auch das zweite Qualifying der DTM in Zandvoort dominiert und sich die Pole Position für das zehnte Saisonrennen am Sonntag (13.30 Uhr/Sat.1) gesichert. Der Mercedes-Pilot drehte in 1:30,225 Minuten die schnellste Runde und holte damit drei weitere Punkte für die Gesamtwertung.

Gary Paffett baut durch DTM-Sieg seine Führung aus © SID

Hinter Paffett schnappte sich BMW-Pilot Philipp Eng (Österreich) den zweiten Startplatz, Titelverteidiger Rene Rast (Minden) fuhr im Audi auf Rang drei.

Bislang läuft das Wochenende aus Paffetts Sicht perfekt: Der Gesamtspitzenreiter siegte am Samstag und holte zweimal die Pole. Damit hat der Brite bereits vor dem abschließenden Rennen 31 Punkte sicher.