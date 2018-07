DTM: Pole Position für Mercedes-Pilot Paffett in Zandvoort

Zandvoort (SID) - Mercedes-Pilot Gary Paffett (Großbritannien) hat sich die Pole Position für das neunte Saisonrennen der DTM gesichert. Der Tabellenführer drehte am Samstagvormittag in Zandvoort in 1:30,778 Minuten die schnellste Runde und schnappte sich damit den ersten Startplatz für das Rennen am Mittag (13.30 Uhr/Sat.1).

Gary Paffett sichert sich die Pole-Position in Zandvoort © SID

Auch die Plätze zwei bis vier gingen an Mercedes: Ex-Champion Pascal Wehrlein (Worndorf), Paul Di Resta (Schottland) und Lucas Auer (Österreich) folgten auf Paffett. Die beiden Meisterschaftsanwärter Timo Glock (Wersau) und Marco Wittmann (Fürth) belegten im BMW die Ränge fünf und sechs. Für Audi lief es dagegen schlechter, Lokalmatador Robin Frijns war als Siebter noch der schnellste Ingolstädter.

Paffett sicherte sich nicht nur die Pole Position, sondern auch drei wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Dort liegt der Brite mit nun 102 Zählern vor Edoardo Mortara (Italien/93 Punkte), Wittmann und Glock (beide 92) an der Spitze.