DTM: Red Bull und Ferrari als Partner

Köln (SID) - Red Bull und Ferrari machen gemeinsame Sache - zumindest in der DTM. Die Rivalen aus der Formel 1 gehen in der kommenden Saison der Tourenwagenserie zusammen an den Start. In den Farben Red Bulls kommen zwei Ferrari 488 GT3 zum Einsatz, wenn die DTM im Juni in Monza ihre neue Ära startet.

DTM: Ferrari arbeitet mit Red Bull zusammen © SID

"Sowohl Red Bull als auch Ferrari" seien "führende Global Player in der Welt des Motorsports", sagte DTM-Boss Gerhard Berger: "Wir freuen uns sehr, die beiden in einem einzigartigen Projekt in der DTM zu vereinen."

Das italienische Team AF Corse, dreifacher Sieger der 24 Stunden Le Mans, wird die Autos auf ihre Renneinsätze vorbereiten. Die DTM ist ab 2021 keine Hersteller-Serie für Prototypen mehr, stattdessen kommen nun GT-Sportwagen zum Einsatz.

In den Cockpits für Red-Bull-Ferrari sitzt unter anderem der Thailänder Alex Albon, der bis zum vergangenen Jahr noch für Red Bull in der Formel 1 am Start war.