DTM in Assen: Wittmann auf der Pole vor Rast

Assen (SID) - BMW-Pilot Marco Wittmann (Markt Erlbach) hat sich die Pole Position für das neunte Saisonrennen der DTM gesichert. Im niederländischen Assen verwies der Ex-Meister Rene Rast (Minden) und Loic Duval (Frankreich/beide Audi) auf die Plätze zwei und drei. Für Wittmann ist es die elfte Pole Position in seiner DTM-Laufbahn.

Startet am Wochenende in die neue Saison: Marco Wittmann © SID

Rast, der in der Gesamtwertung an der Spitze liegt, sicherte sich zwei Punkte und baute seinen Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger Nico Müller (Schweiz/Audi) auf 27 Punkte aus. Für Müller reichte es nur zum sechsten Startplatz für das Rennen am Samstagmittag (13.30 Uhr). Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis kann sich auch Timo Glock (Wersau) machen. Der ehemalige Formel-1-Pilot, der in dieser Saison noch nicht in Schwung gekommen ist, schnappte sich im BMW Platz fünf.

Die DTM macht erstmals in Assen Halt, die Strecke ist speziell für Motorräder konzipiert. Am Sonntag (13.30 Uhr/beide Sat.1) steht das zehnte von insgesamt 18 Saisonrennen auf dem Plan.