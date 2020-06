DTM kann nicht wie geplant starten: Keine Genehmigung für Norisring

Köln (SID) - Nur einen Tag nach der Vorstellung des neuen Rennkalenders der DTM ist dieser schon wieder hinfällig: Weil die Stadt Nürnberg keine Genehmigung für den vom 10. bis 12. Juli geplanten Saisonauftakt auf dem Norisring erteilt und das Rennen damit für 2020 komplett gestrichen wird, muss der wegen der Coronavirus-Pandemie verschobene Start erneut verlegt werden. Das erste Rennen wäre nun Spa am 1. und 2. August. Doch auch auch hier steht die behördliche Genehmigung noch aus.

Die DTM fährt doch nicht auf dem Norisring © SID

"Wir bedauern diese Situation und freuen uns auf eine Neuauflage des traditionsreichen Norisringrennens im nächsten Jahr", sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König.

Erst am Mittwoch hatte die DTM die Planung für die Saison 2020 vorgestellt, beginnend in Nürnberg und mit dem Finale vom 6. bis 8. November auf dem Hockenheimring sollten 20 Rennen ausgetragen werden. Die Zukunft der Rennserie steht angesichts des Audi-Ausstiegs zum Saisonende in den Sternen.