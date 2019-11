DTM verlängert TV-Vertrag mit Sat.1 um zwei Jahre

Köln (SID) - Die Rennen der DTM werden auch in den nächsten zwei Jahren live im Free-TV zu sehen sein. Der Vermarkter ITR gab am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit Sat.1 bis Ende der Saison 2021 bekannt. Der Sender überträgt die Rennen der Tourenwagenserie seit 2018, damals trat der Sender aus Unterföhring die Nachfolge der ARD an, die von einer Vertragsverlängerung abgesehen hatte.