DVV-Frauen in Nations League wieder geschlagen

Ankara (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben sich in der Nations League nicht lange über ihren ersten Sieg freuen können. Einen Tag nach dem 3:0-Coup gegen Rekordweltmeister Russland musste das Team von Bundestrainer Felix Koslowski in Ankara gegen den heimischen EM-Dritten Türkei mit 0:3 (21:25, 16:25, 15:25) im fünften Spiel der Turnierserie die vierte Niederlage quittieren. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) trifft auf der zweiten Turnier-Station zum Abschluss am Donnerstag (13.30 Uhr) auf den WM-Sechsten Japan.

Deutsches Team chancenlos gegen die Türkei © SID

Beim Serien-Auftakt in der vergangenen Woche in Polen war Koslowski Mannschaft, die sich in der Nations League für die EM in Polen, Ungarn, der Türkei und Slowakei (23. August bis 8. September) einspielen will, sieglos geblieben. Nach Niederlagen gegen die Gastgeber (1:3), Thailand (0:3) und Vizeweltmeister Italien (0:3) hatte das DVV-Team die Reise in die Türkei ohne Punkte antreten müssen. Vom 11. bis 13. Juni haben Koslowskis Spielerinnen beim vierten Nations-League-Durchgang in Stuttgart Heimrecht.