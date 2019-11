DVV-Pokal: Rekordsieger Friedrichshafen im Viertelfinale ausgeschieden

Köln (SID) - Volleyball-Rekordpokalsieger VfB Friedrichshafen ist im Viertelfinale des DVV-Pokals gescheitert. Am heimischen Bodensee verlor der Titelverteidiger das prestigeträchtige Duell mit Meister Berlin Recycling Volleys glatt mit 0:3 (20:25, 21:25, 22:25) und verpasste damit die Revanche für die Supercup-Niederlage im Oktober.

Friedrichshafen scheidet im DVV-Pokal aus © SID

Friedrichshafen hatte den DVV-Pokal in den vergangenen acht Jahren sechsmal gewonnen, Berlin holte den Titel zuletzt 2016. Neben den Hauptstädtern qualifizierten sich auch die SWD Powervolleys Düren (3:1 gegen United Volleys Frankfurt), der TV Rottenburg (3:1 gegen Helios Giesen) und die WWK Volleys Herrsching (3:1 bei Bisons Bühl) für die Vorschlussrunde. Die Halbfinals stehen am 8. Dezember auf dem Programm, das Endspiel findet am 16. Februar in Mannheim statt.