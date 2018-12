DVV-Pokal: Schwerin und Stuttgart im Finale

Köln (SID) - Bundesliga-Spitzenreiter SSC Palmberg Schwerin und Allianz MTV Stuttgart stehen nach Auswärtssiegen im Frauen-Finale um den Pokal des Deutschen Volleyball-Verbandes. Schwerin setzte sich am Mittwochabend beim SC Potsdam mit 3:2 (25:18, 19:25, 14:15, 25:19, 15:12) durch, die Stuttgarterinnen gewannen bei den Ladies in Black Aachen mit 3:1 (20:25, 25:15, 25:18, 25:23).

Allianz MTV Stuttgart erreicht Finale des DVV-Pokals © SID

Schwerin nimmt im Finale am 24. Februar in Mannheim damit seinen sechsten Pokalsieg ins Visier. Stuttgart, unter anderem Gewinner in den Jahren 2015 und 2017, könnte sich zum insgesamt vierten Mal krönen. Titelverteidiger Dresdner SC war bereits im Achtelfinale ausgeschieden, auch der letztjährige Finalgegner VC Wiesbaden ist seit dem Viertelfinale nicht mehr dabei.