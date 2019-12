DVV-Pokal: Titelverteidiger Schwerin scheitert an Stuttgart

Köln (SID) - Die Volleyballerinnen von Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin sind im Halbfinale des DVV-Pokals an Meister Allianz MTV Stuttgart gescheitert. Der Tabellenzweite der Bundesliga verlor beim Spitzenreiter nach 2:1-Satzführung mit 2:3 (25:17, 23:25, 25:19, 19:25, 9:15). Stuttgart spielt am 16. Februar im Endspiel in Mannheim gegen den Dresdner SC, der den VfB Suhl 3:1 (25:18, 22:25, 25:19, 25:21) bezwang.

Allianz MTV Stuttgart erreicht Finale des DVV-Pokals © SID

Stuttgart, das im Vorjahr das Finale gegen Schwerin glatt verloren hatte (0:3), war bislang dreimal Pokalsieger - zuletzt 2017. Die Dresdnerinnen haben den Wettbewerb fünfmal gewonnen.