Dämpfer für Dortmund, Augsburg erstmals Tabellenführer

Augsburg (SID) - Borussia Dortmund hat bereits am zweiten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison einen Dämpfer erhalten. Die Hochbegabten-Auswahl von Trainer Lucien Favre, die eine Woche zuvor gegen Borussia Mönchengladbach noch ein glanzvolles 3:0 abgeliefert hatte, unterlag beim FC Augsburg trotz großer Überlegenheit mit 0:2 (0:1).

Die Augsburger bejubeln das 1:0 durch Felix Uduokhai © SID

Die starken Felix Uduokhai (40.) und Daniel Caligiuri (54.) trafen dagegen für die Mannschaft des früheren BVB-Angreifers Heiko Herrlich, die mit sechs Punkten einen perfekten Saisonstart hingelegt hat. Zumindest bis Sonntagabend ist der FCA, der schon deutlich vor Abpfiff von 6000 Fans mit Standing Ovations gefeiert wurde, erstmals in der Vereinsgeschichte Bundesliga-Tabellenführer.

Dortmund hatte erwartungsgemäß mehr vom Spiel, traf jedoch auf gut gestaffelte Gastgeber: Augsburg baute an der Mittellinie einen ersten Riegel auf, dahinter waren die Räume sehr eng. Nur selten schaffte es der BVB mit schnellem Direktspiel bis an den Strafraum, noch seltener dort hinein. Die größte Gefahr ging lange Zeit von einem Schuss von Axel Witsel aus 18 Metern aus - der gute Rafal Gikiewcz parierte (6.).

Auch Erling Haaland konnte die Dortmunder diesmal nicht retten: 252 Tage zuvor hatte der Norweger in Augsburg ein fulminantes Bundesliga-Debüt gegeben. In der 56. Minute wurde er damals beim Spielstand von 1:3 eingewechselt, danach schoss er drei der folgenden vier Dortmunder Treffer zum 5:3-Sieg. Diesmal ließen ihm die Augsburger so gut wie keinen Bewegungsspielraum, und als er einmal gut stand, ging Gikiewicz dazwischen (45.+1).

Offensiv fanden die Augsburger bis zur Führung kaum statt. Ein geordneter Aufbau kam kaum zustande, die Pässe waren meist zu ungenau, die langen Bälle auf den schnellen Andre Hahn oder Florian Niederlechner zu durchsichtig. Folgerichtig entsprang die Führung einem Standard: Beim Freistoß von Caligiuri mogelte sich Uduokhai zwischen Mats Hummels und Manuel Akanji hindurch zum Kopfball. Beim 2:0 schloss Caligiuri einen Konter durchsetzungsstark ab.

Dortmund mühte sich danach um den Anschlusstreffer, ließ jedoch weiter Durchsetzungsvermögen vermissen und hatte wie zuvor kaum Strafraumszenen. Augsburg blieb in der Abwehr aufmerksam und standhaft und hatte bei gelegentlichen Kontern sogar noch die Chance auf weitere Treffer. Auf der Gegenseite rettete Gikiewicz stark gegen den aufgerückten Hummels.