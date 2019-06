Dämpfer für Kerber - Görges im Birmingham-Finale

Birmingham (SID) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) hat in der Vorbereitung auf ihre Titelverteidigung einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Weltranglistensechste verpasste beim WTA-Turnier auf Mallorca durch ein 6:2, 6:7 (2:7), 4:6 gegen die Schweizerin Belinda Bencic den Einzug ins Finale und wartet damit weiter auf den ersten Titel seit ihrem Vorjahrestriumph beim legendären Grand-Slam-Turnier in London.

Unterdessen zog Fed-Cup-Spielerin Julia Görges beim Turnier in Birmingham ins Endspiel ein. Nach ihrem 6:4, 6:3-Halbfinalerfolg gegen die Kroatin Petra Martic trifft die 30-Jährige, die 2018 in Wimbledon bis ins Halbfinale gekommen war, auf die australische French-Open-Gewinnerin Ashley Barty.

In Palma de Mallorca knüpfte Kerber gegen Bencic zwar zunächst an ihre Leistungen bei den vorangegangen Siegen gegen die Russin Maria Scharapowa und die Französin Caroline Garcia an. Nach dem ungefährdeten Gewinn des ersten Satzes bekam Kerber aber mehr Gegenwehr von ihrer sieben Weltranglistenpositionen tiefer notierten Kontrahentin, verlor den Tiebreak und damit auch ihren ersten Satz im Verlauf des 250.000-Dollar-Turniers.

Im Entscheidungsdurchgang musste die deutsche Nummer eins ihr zweites Aufschlagspiel abgeben und lief danach dem Rückstand vergeblich hinterher. Ihre Generalprobe für Wimbledon bestreitet Kerber in der kommenden Woche beim WTA-Turnier in Eastbourne.