Dämpfer für Mönchengladbach

Wegberg (SID) - Borussia Mönchengladbach hat zwei Wochen vor Saisonbeginn in der Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking unterlag dem spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona in Wegberg mit 1:3 (0:1) und präsentierte sich dabei in der Abwehr anfällig.

Noch viel Arbeit für Dieter Hecking vor Saisonbeginn © SID

Pablo Piatti (44.), Borja Iglesias (63.) und Marc Roca (81.) trafen für die Gäste. Vor dem ersten Gegentor rutschte Torhüter Yann Sommer weg und machte damit den Weg für Piatti frei. Den einzigen Treffer des fünfmaligen deutschen Meisters erzielte der eingewechselte Josip Drmic (74.).

Am Sonntag trifft die Borussia in einem weiteren Test auf den FC Wegberg-Beeck. Der Saisonstart erfolgt am 25. August gegen Bayer Leverkusen.