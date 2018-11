Dämpfer für Schröder und Oklahoma

New York (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Dämpfer erhalten. Der Braunschweiger und seine Teamkollegen gingen bei der 98:105-Heimniederlage gegen die Denver Nuggets nach zuletzt zwei Siegen in Folge wieder geschlagen aus der Halle.

Misserfolge mussten auch die Houston Rockets von Isaiah Hartenstein und die Boston Celtics von Daniel Theis hinnehmen. Die Rockets kassierten mit 108:117 bei den Cleveland Cavaliers ihre zweite Niederlage nacheinander, während die Celtics bei den Dallas Mavericks 104:113 unterlagen. Bei den weiterhin ohne den verletzten Superstar Dirk Nowitzki spielenden Texanern feierte damit Maximilian Kleber als einziger deutscher NBA-Profi einen Erfolg.

Schröder konnte trotz einer erneut überzeugenden Leistung den Rückschlag für OKC nicht verhindern. Mit seinen 18 Punkten war der 25-Jährige zweitbester Werfer der Gastgeber hinter Paul George (24 Zähler).

Hartenstein kam bei den Rockets nur zwei Minuten zum Einsatz, der 20 Jahre alte Nationalspieler blieb dabei ohne Korberfolg. Kleber trug bei den Mavericks gegen Rekordmeister Boston, der immer noch ohne den verletzten Nationalspieler Theis auskommen muss, sieben Zähler zum zweiten Sieg des früheren NBA-Champions bei.