Dänemark-Keeper Schmeichel verlängert in Leicester bis 2023

Leicester (SID) - Der dänische Fußball-Nationaltorhüter Kasper Schmeichel hat seinen Vertrag beim früheren englischen Meister Leicester City bis 2023 verlängert. "Ich bin sehr glücklich, hier noch viele Jahre spielen zu können. Ich habe den Großteil meiner Karriere in Leicester verbracht und hatte hier einige großartige Momente", sagte Schmeichel.

Der 31-Jährige hatte vor zwei Jahren großen Anteil am überraschenden Titelgewinn von Leicester. Die "Foxes" treffen am vierten Spieltag der Premier League am Samstag auf den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp. Leicester liegt nach zwei Siegen und einer Niederlage derzeit auf dem siebten Tabellenplatz.