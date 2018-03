Dänemark siegt glanzlos gegen Panama

Brøndby (SID) - Die dänische Fußball-Nationalmannschaft hat einen glanzlosen ersten Sieg im WM-Jahr eingefahren. Das Team von Trainer Age Hareide setzte sich am Donnerstagabend in Bröndby gegen WM-Teilnehmer Panama mit 1:0 (0:0) durch. Erst in der zweiten Hälfte traf Pione Sisto (69.) zum Sieg gegen dezimierte Gäste. Panamas Blas Perez hatte drei Minuten zuvor die Rote Karte gesehen.

Dänemark glanzlos beim 1:0 gegen Panama © SID

In der Startelf der Dänen standen die Bundesligaprofis Thomas Delaney (Werder Bremen) und Yussuf Poulsen (RB Leipzig). Bei der Weltmeisterschaft in Russland trifft Dänemark in der Gruppe C auf Frankreich, Australien und Peru. WM-Debütant Panama spielt in Gruppe G gegen Belgien, England und Tunesien.