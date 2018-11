Dahlmeier-Comeback: "Start im Dezember nicht ausgeschlossen"

Frankfurt/Main (SID) - Knapp drei Wochen vor dem Start in den Biathlon-Weltcup scheint ein Comeback von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier noch in diesem Jahr möglich. "Es ist offen, wann sie in das Weltcup-Geschehen eingreift", sagte Frauen-Coach Kristian Mehringer der Sport Bild, ergänzte allerdings: "Ein Start bei den Weltcups im Dezember ist nicht ausgeschlossen."

Laura Dahlmeier hofft auf ein schnelles Weltcup-Comeback © SID

Die Skijäger bereiten sich derzeit in Sjusjoen/Norwegen auf die ersten Rennen des Winters im slowenischen Pokljuka (ab 2. Dezember) vor. Dahlmeier (Partenkirchen) ist nicht dabei. Die 25-Jährige hatte wegen eines geschwächten Immunsystems eine Pause einlegen müssen und war erst in der vergangenen Woche in ein leichtes Training eingestiegen. Die weiteren Stationen im Dezember sind Hochfilzen/Österreich (ab 13. Dezember) und Nove Mesto/Tschechien (ab 20. Dezember).

Wettkämpfe im Weltcup soll Dahlmeier laut Mehringer allerdings nur dann wieder bestreiten, "wenn sie konkurrenzfähig ist. Sie soll nicht als 48. zurückkehren", sagte der Trainer.